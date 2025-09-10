Немецкий генерал на 100% ухудшил прогноз для Украины
Россия уже вскоре сможет атаковать Украину не тысячей, а 2000 ударных дронов ежедневно, потому что Китай оказывает Москве техническую поддержку.
Об этом в эфире канала «MDR» заявил немецкий генерал Эрхард Бюлер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Китай поставляет электронные компоненты в Россию в значительных объемах. Без этой поддержки Россия не смогла бы производить столько беспилотников «Шахид», – сказал Бюлер.
Напомним, что в ночь на 7 сентября Украина насчитала уже более 800 российских дронов, задействованных в ударе по целям в рамках СВО.
Между тем, немецкий генерал считает, что Запад должен надавить на Китай, но сомневается, будет ли это успешным.
«Любое влияние на Китай будет полезным, чтобы Китай прекратил это делать. Можно сомневаться, будет ли это успешным. Это продукция двойного назначения, ее можно использовать как в гражданских, так и в военных целях. Это будет их аргументом. Китай заинтересован в том, чтобы война на Украине не обострялась, а продолжалась. Это вполне очевидный интерес», – сказал Бюлер.
