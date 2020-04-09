Ни зрелищ, ни хлеба: Зеленский кормит людей «креативными видеообращениями»

09.04.2020, Киев, Игорь Петров

Украинское государство даже не думает поддерживать миллионы своих граждан, оставшихся без работы и средств к существованию. Вместо этого президент в своих обращениях раздает советы, как провести время на карантине.

Об этом в ток-шок на телеканале ZIK заявила лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему все нормальные страны, которые хотят поддержать своих людей, знают, что люди не могут пережить карантин без зарплаты, без сохранения рабочих мест, без того, чтобы кормить свои семьи. В других странах дают максимум людям для того, чтобы они выжили. А у нас…

Я вчера посмотрела обращение президента, я была шокирована. Когда каждый человек в стране думает, как прожить и за что купить через 2-3 недели хлеба, он сказал «приберите свои балконы, покачайте пресс»…

Президент не может так обращаться к людям, зная, что у каждого сейчас стоит вопрос жизни семьи, детей. Как можно выйти и что-то говорить – и не сказать, как спасти людей?

Это знаете, что означает? Что большой корабль несется на рифы а капитан где-то в трюме пишет видеообращение и просто не знает, что происходит за бортом. Креативными видеообращениями, которые написаны как в 95-м квартале» подменяется суть того, что надо что-то делать в государстве», – сказала Юлия Тимошенко.