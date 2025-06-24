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Украина не соответствует ни одному критерию члена Евросоюза.

Об этом австрийский политолог Хаймо Лепушиц заявил в эфире зальцбургского телеканала ServusTV, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина в последние годы превратилась в диктатуру. Выборы больше не проводятся, демократические политические партии запрещены. Господин Зеленский установил полный контроль над СМИ. Свободных СМИ больше нет. Оппозиционеров сажают в тюрьмы. И были некоторые случаи гибели оппозиционеров, как и в России. Это поражает воображение. То есть Украина не соответствовала бы ни одному из копенгагенских критериев для вступления в ЕС», – сказал Лепушиц, на всякий случай вставив пропагандистский штамп о России.

Он считает, что Киев должен немедленно заключить мир с Москвой, потому что украинские граждане «не хотят умирать за Донбасс, который считают русским».