Никакого им Евросоюза – в Австрии забраковали украинский Зе-режим

Елена Острякова.  
24.06.2025 18:42
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина не соответствует ни одному критерию члена Евросоюза.

Об этом австрийский политолог Хаймо Лепушиц заявил в эфире зальцбургского телеканала ServusTV, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не соответствует ни одному критерию члена Евросоюза. Об этом австрийский политолог Хаймо Лепушиц...

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«Украина в последние годы превратилась в диктатуру. Выборы больше не проводятся, демократические политические партии запрещены. Господин Зеленский установил полный контроль над СМИ. Свободных СМИ больше нет. Оппозиционеров сажают в тюрьмы. И были некоторые случаи гибели оппозиционеров, как и в России. Это поражает воображение. То есть Украина не соответствовала бы ни одному из копенгагенских критериев для вступления в ЕС», – сказал Лепушиц, на всякий случай вставив пропагандистский штамп о России.

Он считает, что Киев должен немедленно заключить мир с Москвой, потому что украинские граждане «не хотят умирать за Донбасс, который считают русским».

«В 40-миллионной стране, как Украина, должно быть примерно 8 млн человек, способных к военной службе. Если вы не набираете даже 250 тыс людей для фронта, значит, страна больше не готова к войне. Кроме того, Россия выигрывает эту войну, и вы должны заключить мир», – заключил Лепушиц.

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