«Никто не хочет присматривать»: украинские инвалиды брошены на произвол судьбы

Из-за нагрузки и мизерной зарплаты Украина теряет работников социальной сферы услуг, которые присматривали за инвалидами и больными.

Об этом на заседании Верховной рады заявила депутат Ирина Борзова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Важно, чтобы общество и государство ценили работу тех, кто держит сегодня на плечах заботу, человечность и милосердие, ведь именно социальные работники помогают ветеранам, семьям погибших, беженцам.

Сфера социальных услуг сегодня постоянно расширяется. Это те, кто работает там, куда большинство даже не заходит: в гериатрических пансионатах, интернатах, центрах милосердия и приютах. Они ухаживают за пожилыми, больными», – сказала она.