«Никто не хочет присматривать»: украинские инвалиды брошены на произвол судьбы
Из-за нагрузки и мизерной зарплаты Украина теряет работников социальной сферы услуг, которые присматривали за инвалидами и больными.
Об этом на заседании Верховной рады заявила депутат Ирина Борзова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Важно, чтобы общество и государство ценили работу тех, кто держит сегодня на плечах заботу, человечность и милосердие, ведь именно социальные работники помогают ветеранам, семьям погибших, беженцам.
Сфера социальных услуг сегодня постоянно расширяется. Это те, кто работает там, куда большинство даже не заходит: в гериатрических пансионатах, интернатах, центрах милосердия и приютах. Они ухаживают за пожилыми, больными», – сказала она.
«Но, к сожалению, уровень оплаты труда в социальной сфере унизительно низкий. Особенно сложная ситуация у работников интернатных учреждений. Большинство социальных работников получат сегодня на руки 6400 гривен в месяц без премий. И это за тяжелую, эмоционально изнурительную и общественно важную работу.
И именно из-за чрезмерной нагрузки и мизерной зарплаты специалисты сегодня вынуждены увольняться с работы и идти работать кассирами, потому что там выше оплата. Мы теряем людей, которые делают добро каждый день», – возмущалась депутат.
