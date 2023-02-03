«Номер больше не пройдёт, как с Харьковом и Херсоном» – украинский военный эксперт

Вадим Москаленко.  
03.02.2023 18:15
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Спецоперация, Украина


В 2023 году изменился характер войны – значительно сузился фронт и увеличилась насыщенность российских войск на линии разграничения.

Об этом в эфире интернет-канала «UkrLife» заявил украинский военный эксперт Леонид Поляков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В 2023 году изменился характер войны – значительно сузился фронт и увеличилась насыщенность российских...

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«Характер войны изменился. Фронт значительно сузился, насыщенность войсками увеличилась. Противник же тоже адаптируется к изменению характера войск, и нам уже не так просто достичь неожиданности и повторить то, что мы продемонстрировали под Киевом, под Харьковом или под Херсоном.

Сейчас придётся стиль немножко менять. И наше военное руководство тоже в напряжении – а получится ли по-новому? Получится ли с новыми танками, новыми ракетами, новыми самолётами, и как это получится?», – переживал эксперт.

Он предупредил, что больше трюки с демонстрацией мастерства «казацкого экспромта» могут не сработать.

«Потому что сразу сейчас при той сжатости фронта и при том количественном преимуществе противника в артиллерии и личном составе, которое мы сейчас имеем, одним простым решением будет трудно.

Очевидно, нужно поэтапно решать варианты, сценарии, делать расчёты, быть готовым к своевременной корректировке своих действий. Сейчас нужно проявить не только такое казацкое мастерство экспромта, то, что мы смогли проявить, но и мастерство упорства, мастерство целенаправленного, последовательного военного действия», – рассуждал Поляков.

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