Норильского короля Потанина стёрли с обложки Forbes

07.07.2020, Москва, Вадим Егоров

«Росприроднадзор» определил, что разлив топлива на ТЭЦ в Норильске, принадлежащей дочерней компании ГМК «Норникель» олигарха Владимира Потанина, нанес ущерб водным и природным ресурсам Таймыра на 148 миллиардов рублей, фактически уничтожив сложившуюся уникальную экосистему.

Об этом сообщают экологические эксперты, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации «Росприроднадзора», в результате трещины в топливном резервуаре, расположенном на территории ТЭЦ-3 в окрестностях Норильска в реку Амбарная и другие водоемы попала 21 тысяча тонн горючего.

В результате водным ресурсам был нанесен ущерб в 147 миллиардов рублей, почве – в 738 миллионов. По предварительным оценкам площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.

Еще в начале июня Владимир Потанин пообещал устранить последствия разлива за счет компании, при этом олигарх оценил сумму причиненного деятельностью его компании ущерба в 10 миллиардов рублей, то есть, в десятки раз меньше цифры, установленной «Роспотребнадзором».

На деле работа по устранению последствий вылилась в информационную и фактическую блокаду места экологической катастрофы, куда не допускают независимых журналистов, а лояльную прессу возят транспортом «Норникеля» по проверенным маршрутам. Только отдельные активисты-экологи, проникшие в зону бедствия в обход официальных путей по собственной инициативе, открыли обществу глаза на масштабы бедствия.

«Дизельное топливо после аварии в Норильске движется к Карскому морю или уже достигло его, – считает один из таких активистов, блогер-эколог, проплывший по загрязненной территории на надувной лодке и сделавший необходимые замеры Жора Каваносян. – Такое огромное количества топлива, которым сегодня загрязнены берега, илы и вода может привести к полному уничтожению самой чувствительной в мире арктической экосистемы.

Ситуация требует немедленного вмешательства международных экологических институтов и самого широкого освещения в мировых средствах массовой информации. Самая большая проблема заключается в том, что виновник аварии российский олигарх господин Потанин пытается скрыть истинные масштабы трагедии.

Подконтрольные ему ответственные службы сознательно замалчивают уход загрязнения на север. Средства массовой информации стараются приуменьшить масштабы катастрофы. Мне лично пришлось приехать на место разлива нефтепродуктов и сделать несколько анализов, подтверждающих катастрофическое состояние арктических рек и озер. Эти результаты я опубликовал в своём блоге».

Каваносян предполагает, что результатом трагедии может стать гибель уникальной морской фауны, а причиной произошедшего считает халатность «Норникеля». При этом еще в 2017 – 2018 годах «Ростехнадзор» выявил 33 нарушения, допущенных при эксплуатации площадки с резервуарами дизельного топлива ТЭЦ-3.

На фоне произошедшего акции «Норникеля» начали резко падать и только за минувший день потеряли 6,4% капитализации. Лично, владеющий 35% акций «Норникеля» Потанин потерял 975 миллионов долларов, то есть, практически миллиард.

При этом, если щедрое на помощь олигархам российское руководство не надумает спасти Потанина, выплата нанесенного государству ущерба в 146 миллиардов рублей или 2,1 миллиарда долларов может и вовсе разорить «Норникель», поскольку, по разным оценкам, на счетах компании находится 2,8 миллиардов долларов.

В этой связи довольно нелепо выглядел вышедший на днях 40-й номер журнала Forbes, еще в феврале анонсом поместившего Потанина на высшую строчку рейтинга российских миллиардеров, с его лицом на обложке и интервью, в ходе которого олигарх в частности сказал:

«У меня план такой: я готовлюсь к матчу столетия советского и российского хоккея в 2046 году. Эту дату будут отмечать все, и профессионалы, и любители, и ветераны. Мы будем проводить матч в рамках Ночной хоккейной лиги. До этого времени я побуду в рейтинге Forbes, мне нетрудно».

Теперь, похоже, планы олигарха будут несколько подкорректированы, и даже Forbes после сигнального тиража выпустил 40-й номер с другой обложкой – теннисистом Даниилом Медведевым.

«Радостная обложка Forbes, которую явно утверждали до норильской катастрофы, теперь выглядит артефактом из другого времени. Россия должна знать своих «героев», – прокомментировал ситуацию депутат Госдумы России Николай Валуев.