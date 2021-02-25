«Новости из сумасшедшего дома». Глава Крыма поиздевался над киевскими прокурорами

25.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Так называемая «прокуратура АРК», созданная в Киеве, сообщила о подозрении в нарушении законов и обычаев ведения войны главе Республики Крым Сергею Аксенову и председателю Госсовета республики Владимиру Константинову.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщила пресс-служба фейкового ведомства.

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Уточняется, что обвинение выдвинуто по части 1 статьи 438 («Нарушение законов и обычаев ведения войны») Уголовного кодекса Украины.

В вину крымчанам ставится якобы присвоение украинского имущества и его «отчуждение в пользу оккупантов».

«Фейковая прокуратура несуществующей автономной республики Крым обвинила меня и председателя Госсовета Республики Крым Владимира Андреевича Константинова в «нарушении законов и обычаев ведения войны». Об этом сообщают СМИ. Новости из сумасшедшего дома, – прокомментировал ситуацию в своем блоге Аксенов. – Похоже, ошалевшие украинские чиновники демонстративно соревнуются в степени маразма за счет налогоплательщиков. Мы никакой войны с Украиной не ведем, она идет только в головах и в кабинетах этих персонажей».

Он подчеркивает, что в Крыму царит мир и согласие, успешно развиваются экономика, инфраструктура, социальная сфера, строятся уникальные объекты, тогда как на Украине идет гражданская война.

«Именно Украина нарушает главный закон войны – не трогать мирное население.

Посмотрим, как запоют и куда побегут все эти «прокуроры» и «наполеоны» из киевской «палаты номер шесть», когда народ Украины освободит свою страну от бандеровских оккупантов. Уверен, это случится в обозримой исторической перспективе», – резюмировал Аксенов.