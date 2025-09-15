Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Между Россией и США якобы достигнут компромиссный вариант по урегулированию украинского конфликта, который выгоден Киеву.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире проекта «Фабрика новостей» заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР, офицер ВСУ запаса Евгений Бекренев («Арти Грин»).

«В принципе его очертания уже достаточно озвучены: обмен территориями, причём выгодный для Украины и с географической точки зрения, и с точки зрения общей политической. Официально никто не объявил, проговорился только Уиткофф», – сказал экс-каратель.

По его мнению, «напрашивается, конечно, обмен остатков Донецкой области на Херсонскую и Запорожскую под военные гарантии, что Украина не будет отвоёвывать Крым».