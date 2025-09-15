Новые украинские хотелки: Обменяем Донбасс на Запорожскую и Херсонскую области

15.09.2025 14:57
  (Мск) , Киев ) Игорь Шкапа
Просмотров: 716
 
Дзен, Политика, Украина


Между Россией и США якобы достигнут компромиссный вариант по урегулированию украинского конфликта, который выгоден Киеву.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире проекта «Фабрика новостей» заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР, офицер ВСУ запаса Евгений Бекренев («Арти Грин»).

Между Россией и США якобы достигнут компромиссный вариант по урегулированию украинского конфликта, который выгоден...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В принципе его очертания уже достаточно озвучены: обмен территориями, причём выгодный для Украины и с географической точки зрения, и с точки зрения общей политической. Официально никто не объявил, проговорился только Уиткофф», – сказал экс-каратель.

По его мнению, «напрашивается, конечно, обмен остатков Донецкой области на Херсонскую и Запорожскую под военные гарантии, что Украина не будет отвоёвывать Крым».

«Ну и Донбасс тоже. Как-то так. То есть очертания так видны через стену тумана, который напускают все пропагандистские машины частников процесса. Другого формата просто я не вижу такого, на который пошли бы все стороны», – мечтает Бекренев.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить