Нуланд: «Путин снимает чипы с кондиционеров и стиральных машин»

11.09.2022  23:52 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Россия, Санкции, США, Украина
Новости Украины

Санкции США против РФ сработают в перспективе, уже российский автопром начал выпускать машины без кондиционеров и ремней безопасности, а вооружённые системы оснащаются чипами из стиральных машин.

Об этом в ходе организованного олигархом Виктором Пинчуком форума «Ялтинская европейская стратегия» (проходит после 2014 года в Киеве), заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Санкции США против РФ сработают в перспективе, уже российский автопром начал выпускать машины без...

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«Санкции в сфере высоких технологий срабатывают, возможно, не сразу, но в долгосрочном плане. Мы уже слышали эту историю, что Путин и его войско снимают чипы и запчасти с кондиционеров и стиральных машин для того, чтобы закладывать их в конструкции своих вооруженных систем.

Вы знаете, что в России производят машины без кондиционеров, без ремней безопасности. Мы и дальше будем упорно работать с санкциями, которые могут дать такие результаты, которые можно легко отследить с помощью надёжных способов слежения», – подбадривала Нуланд своих украинских подопечных.

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