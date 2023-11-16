«Нужны чистки в армии» – в Киеве хотят организовать ВСУ по примеру нацистских добробатов

Вадим Москаленко.  
16.11.2023 20:41
  (Мск) , Киев
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Военные преступления, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Украинскую армию надо зачистить от всех постсоветских неугодных элементов – и превратить в один большой нацистский лагерь.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил украинский политтехнолог Сергей Гайдай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинскую армию надо зачистить от всех постсоветских неугодных элементов – и превратить в один...

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«Огромное количество постсоветских командиров присутствуют в нашей армии, и занимаются коррупцией. Это общеизвестный факт, это протесты жён военнослужащих, которые сообщают, сколько необходимо дать на лапу тому или иному командиру, чтобы мужа не посылали на передовую, или отпустили в отпуск», – сказал Гайдай.

Он отметил, что все подразделения должны быть организованы по примеру нацистских добробатов.

«В армии нужны решительные кадровые чистки. Двадцать пять процентов частей являются такими, на базе которых можно строить современную армию. В основном – это вновь созданные части на базе добровольцев, имеющих идеологическую основу. Это «3-я штурмовая», «Азов». Берите в пример их, и стройте подразделения точно так же.

А армии требуется очень серьёзная кадровая чистка. Потерял бойцов – никаких медалей и наград. Понижение в звании и отправка на передовую», – добавил политтехнолог.

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