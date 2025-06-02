Обмен мусульманами, сестра Мединского и «приемлемые» части меморандума – инсайды Гончаренко из Стамбула

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Одиозный депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко поделился «инсайдами» прошедшей сегодня встречи представителей Украины и РФ в Стамбуле

Об этом подельник Петра Порошенко написал в своём тг-канале, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

По его данным, в переданном меморандуме от российской стороны есть три части, две из которых – «приемлемые, и с ними можно работать».

«Но в первой части указано, что мы должны выйти из тех частей украинских областей, которые внесены в их так называемую «конституцию». То есть, по сути, этот меморандум в таком виде является неприемлемым и не может быть выполнен», – написал Гончаренко.

Также он утверждает, что якобы одной из тем разговора и споров стало «обсуждение травли сестры Мединского».

«Оказалось, что у него есть сестра, которая живет где-то в Черкасской области. Мединский начал придумывать, что ей якобы угрожают и преследуют. Закончилось это тем, что мы четко заявили: Мы не воюем с женщинами и детьми», – вещал порошенковец.

Кроме того, по словам Гончаренко, любопытное предложение прозвучало и от турецкого лидера – обменять «всех мусульман на всех мусульман».