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В Германии растёт недовольство помощью Украине, и даже уже одобренные поставки могут быть саботированы и сорваны.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный аналитик, бывший полковник российского спецназа Анатолий Матвийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Германия должна отправить «Таурусы» Украине. Как и всякий российский гражданин, я отношусь к этому негативно. Но то, что политики приняли решение, ещё не значит, что завтра эти «Таурусы» будут на Украине. Оппозиция всему этому движению растёт с каждым днём, и насколько я располагаю информацией, восточные земли сплотились вокруг левых, и очень сильная идёт идеологическая обработка. Идут очень нешуточные бои на политическом Олимпе. И будет эта отправка, или нет, ещё посмотрим – поскольку это сильно грозит имиджем и социалистам, и христианам-демократам», – сказал Матвийчук.

Он подчеркнул, что российские системы ПВО смогут справиться с этими ракетами.

«А если они всё-таки появятся на Украине, то конечно, это неприятность, но не настолько, чтобы с ней нельзя было справиться. С ней справляются любые наши средства ПВО, начиная с «Панцирей», и заканчивая С-300, С-400. А системы «Тор» – вообще великолепно», – добавил эксперт.

«Второй вопрос – а как они будут их запускать? Для него нужна платформа, значит, нужно будет производить дополнительные работы. «Таурусы» надо обслуживать, перед запуском – настраивать на пуск. Это обязательно потребует участия иностранных специалистов. А участие иностранных специалистов – это повод нашим дипломатам поставит вопрос об участии Германии в войне против России. А крымские немцы уже инициировали идею, и Совфед её поддержал, отозвать подпись 1990 года о воссоединении Германий, о решении немецкого вопроса. Это целый снежный ком, который может последовать за этим решением», – подытожил Матвийчук.