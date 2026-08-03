Посольство России в Италии опубликовало заявление по поводу теракта в московском ресторане Balzi Rossi. Документ удивил комментаторов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Планируя теракт в одном из лучших итальянских ресторанов Москвы, киевские террористы хотели припугнуть итальянцев, работающих в России, показать им, что они тоже под прицелом и могут в любой момент стать следующей жертвой мерзавцев… Только благодаря бдительности и самоотверженной верности своему профессиональному долгу сотрудника российской службы безопасности не пострадали шеф-повар из Неаполя Альфьери и члены его команды», – говорится в заявлении посольства.

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Документ выглядит абсурдно – во-первых, потому что СМИ уже сообщили: целью террористов мог быть российский генерал, отмечавший в ресторане юбилей. Во-вторых, потому что в день теракта общественность была поражена как раз поведением администрации и шеф-повара итальянского заведения.

«Не могу понять, на какую публику рассчитаны подобные дипломатические «заявления», написанные из какого-то недостижимого космоса дремучей демагогии. Оказывается, целью теракта в Москве было «припугнуть итальянцев», которые, как известно, не только не припугнулись, но и поспешили дать понять, что это событие их «лучшего ресторана» касается мало и не удосужились выдавить из себя ни на русском, ни на итальянском даже самых маленьких и лицемерных словечек возмущения или соболезнования жертвам. Гламурный ресторан для избранных, где все исключительно по-английски и по-итальянски в сердце воюющей страны – никакая не цель мерзавцев, а полноценная часть мерзости, стремящейся нас уничтожить. После вчерашней реакции замечательных итальянских рестораторов, думаю мне не одному захотелось объявить их синьорами нон грата и попросить их покинуть территорию страны, жителей которой они так искренне презирают. Во всем мире, включая Италию, у нас есть тысячи настоящих братьев и сестер, антифашистов, которые на последние собственные средства уже много лет помогают Донбассу, которым угрожают, кого лишают работы… Мне кажется, что это заявлении посольства РФ в Риме – плевок не только нам, но и им в лицо тоже», – пишет обозреватель Олег Ясинский.

Но это не все спорные момент в заявлении подопечных Сергея Лаврова. Посольство РФ в Италии продолжает:

«Остаются ли еще у кого-нибудь сомнения в том, что киевский режим это очередная эманация Аль Каиды и ИГИЛ, а Зеленский с его Будановым, Ермаком, Федоровым и прочими отщепенцами – террористы, которых ждет конец Усамы бен Ладена и ему подобных? Те же, кто продолжает общаться с этими негодяями, садиться с ними за один стол, целовать их в небритые щеки, кто восхищается их нелепыми чёрными прикидами то ли террористов-смертников, то ли грибников, кто продолжает снабжать их деньгами и оружием – пособники террористов, какие бы должности они не занимали».

Проблема только в том, что упомянутый Кирилл Буданов, внесённый Россией в список террористов, остаётся главой переговорной группы, с которой и «продолжают общаться», и «садиться за один стол» российские официальные лица – как, например, это было недавно в Женеве.

Российский военный эксперт Владимир Орлов считает, что заявление посольства – свидетельство непрофессионализма: