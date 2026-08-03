Бывшая пресс-секретутка вылила новую порцию компромата на Зеленского

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Диктатор Зеленский – не герой, а обманщик, обогащающийся на войне, которая позволяет ему продолжать удерживать власть вопреки завершению сроков президентских полномочий.

Об этом в интервью французскому изданию Le Journal du Dimanche заявила сбежавшая в США Юлия Мендель, бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я работала с ним два года и была, можно сказать, в числе его самых преданных пропагандистов. Пресс-секретарь не говорит от своего имени, он — голос президента и не может публично ему противоречить. Уже в 2021 году я стала критически к нему относиться — в частном порядке. Нас было много, кто считал, что он не завершит свой первый срок», – вспоминает Мендель.

Она говорит, что изначально была благодарна Зеленскому, что тот остался в стране после 2022-го, но затем осознала, что он «заботится о своей власти и денежных потоках больше, чем о собственной стране».

«Я считаю, что он стал главной проблемой моей страны. Мир в итоге отождествил Украину с лицом одного человека. Он сам поверил в этот сфабрикованный образ. Я думаю, Зеленский сегодня — главный бенефициар этого конфликта. Именно он позволяет ему оставаться у власти, ведь выборы отменили. Вокруг Зеленского крутятся компании, связанные с его приближенными, которые получают миллиарды евро из Евросоюза. А для такого нарцисса, как он, аплодисменты всего мира значат очень много», – подчеркивает экс-чиновница.

Французский журналист заметил, что большинство западных лидеров, тот же Эммануэль Макрон, продолжают поддерживать Зеленского и «считают его героем».

«Причин несколько. Одна из них — политическая: миллиарды евро выделил именно Макрон. Признать сегодня, что Зеленский не тот, за кого себя выдает, навредило бы имиджу любого политика, согласившегося раздавать эти деньги. Другая причина в том, что большая часть средств на самом деле идет на локальное производство оружия: Евросоюз выделяет деньги своим странам, своим военно-промышленным группам», – говорит Мендель.

По ее словам, поддержка Зеленского в украинском обществе крайне низкая – ему лояльны в основном те, кто работают на режим, или напрямую выигрывают от функционирующей системы.