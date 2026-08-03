Украина атаковала уже 11-й склад Wildberries. Вскрылось, почему не бьют по Ozon

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Уже 11-й склад Wildberries (на этот раз во Владимирской области) был атакован ВСУ минувшей ночью.

«Маркетплейс – удобная цель для нанесения распределённого экономического ущерба. Поражение склада создаёт задержки, компенсационные выплаты, перегрузку соседних центров и проблемы для малого бизнеса. Попутно нас вынуждают ломать голову, как прикрывать ПВО не только НПЗ, но и десятки складов, терминалов и распределительных центров», – объясняет российский политолог Юрий Баранчик.

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Агентство РБК-Украина, опросив близких к Зе-офису экспертов, пишет о целенаправленной кампании по подрыву устойчивости российского тыла.

«Эти удары вкладываются в нашу задачу парализовать российскую логистику . Мы били по НПЗ, сделали дефицит бензина и проблемы с его доставкой, с экспортом нефтепродуктов. Теперь… войну, начатую Россией, и ее влияние должны ощутить и гражданские внутри России… Цена этой стойкости теперь переводится на тысячи мелких продавцов. Как и рост инфляции и все более ощутимый для рядовых россиян «черный дым над складом».

Российский полковник в отставке Аслан Нахушев тем временем публикует инфографику, раскрывающую хозяев крупнейших маркетплейсов России. Эти данные объясняют, почему на фоне ударов по WB остаются неприкосновенными склады конкурентов из «Озона» – в числе совладельцев – американские корпорации глобалистов BlackRock и Vanguard.