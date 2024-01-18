Одесский студент стал таксистом, чтобы помочь России в денацификации Украины
СБУ отчиталась об очередном задержании местного жителя в Одессе, который оказывал помощь российской разведке.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба ведомства.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.
«Киберспециалисты Службы безопасности задержали агента ФСБ, который шпионил для врага в Одесской области. Главной задачей фигуранта было выявление и передача координат, где хранятся токсичные вещества, в том числе склады и хранилища пестицидов.
Также агент разведывал места возможного базирования и маршруты перемещения сил обороны. По указанным геолокациям оккупанты планировали осуществить воздушные атаки с применением ракетного вооружения и дронов-камикадзе типа Shahed», – говорится в сообщении.
При этом для сбора сведений подпольщик стал работать таксистом.
«По данным следствия, фигурантом оказался студент одесского университета. Осенью 2023 года на него дистанционно вышел кадровый сотрудник ФСБ, личность которого уже идентифицирована киберспециалистами СБУ», – утверждает украинская спецслужба.
СБУ угрожает одесситу грозит пожизненным заключением по статье «Государственная измена, совершенная в условиях военного положения».
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.