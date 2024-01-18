Одесский студент стал таксистом, чтобы помочь России в денацификации Украины

СБУ отчиталась об очередном задержании местного жителя в Одессе, который оказывал помощь российской разведке.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба ведомства.

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«Киберспециалисты Службы безопасности задержали агента ФСБ, который шпионил для врага в Одесской области. Главной задачей фигуранта было выявление и передача координат, где хранятся токсичные вещества, в том числе склады и хранилища пестицидов.

Также агент разведывал места возможного базирования и маршруты перемещения сил обороны. По указанным геолокациям оккупанты планировали осуществить воздушные атаки с применением ракетного вооружения и дронов-камикадзе типа Shahed», – говорится в сообщении.