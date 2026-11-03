Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Объявленная цель демилитаризации Украины, похоже, по-прежнему далека до достижения – даже официальные сводки о потерях противника свидетельствуют: число дронов и различной бронетехники у ВСУ не уменьшается, а наоборот растёт.

На это в ходе стрима на своём канале обратил внимание военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Так, он указал, что в октябре были перехвачены 27 729 украинских БПЛА самолётного типа – «это на 3 707 больше по сравнению с сентябрем».

Также подбито 2758 единиц специальной военной автомобильной техники (на 217 больше), 395 единиц танков и других бронированных машин (на 85 больше) и т.п.

«Из всех этих данных видно, что украинское командование продолжает наращивание использования практически всех сил и средств. Следовательно, мирные инициативы явно не входят в планы Зеленского», – подытожил офицер.

Ранее генерал Андрей Ильницкий указывал: переговорщики Дональда Трампа проталкивают опасный пункт в «мирных соглашениях», предусматривающий сохранение 800-тысячной украинской армии.