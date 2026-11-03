Одна из главных целей СВО по-прежнему далека от достижения

Максим Столяров.  
03.11.2026 13:06
  (Мск) , Москва
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Объявленная цель демилитаризации Украины, похоже, по-прежнему далека до достижения – даже официальные сводки о потерях противника свидетельствуют: число дронов и различной бронетехники у ВСУ не уменьшается, а наоборот растёт.

На это в ходе стрима  на своём канале обратил внимание военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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Так, он указал, что в октябре были перехвачены 27 729 украинских БПЛА самолётного типа  – «это на 3 707 больше по сравнению с сентябрем».

Также подбито 2758 единиц специальной военной автомобильной техники (на 217 больше), 395 единиц танков и других бронированных машин (на 85 больше) и т.п.

«Из всех этих данных видно, что украинское командование продолжает наращивание использования практически всех сил и средств. Следовательно, мирные инициативы явно не входят в планы Зеленского», – подытожил офицер.

Ранее генерал Андрей Ильницкий указывал: переговорщики Дональда Трампа проталкивают опасный пункт в «мирных соглашениях», предусматривающий сохранение 800-тысячной украинской армии.

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