Офицер ВСУ: «Нас превратили в рабов и безмолвное стадо»

ВСУшников, которые пытаются выражать недовольство происходящим, запугивают угрозами перевода в штурмовики.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил депутат Киевсовета, офицер ВСУ Александр Погребисский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Военные – это рабы. Они все равно будут выполнять то, что скажет верховный главнокомандующий и примет ставка на своем заседании, потому что с военными вообще уже давно никто не считается – и то, о чем они говорят, никто не слышит. Их приучили за четыре года просто выполнять приказы, а если ты плохой, то мы тебя переведем в штурмовой полк «Скала» или еще куда-нибудь.

И таким образом воспитывают и военных, и некоторых журналистов, угрозами относительно мобилизации и еще чего-то», – сказал укро-офицер.