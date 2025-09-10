Офицер ВСУ: Российские дронщики показывают невероятные результаты, другая история начинается

Россия создала новые подразделения БПЛА, которые эффективно работают с беспилотниками, создавая серьезные проблемы для ВСУ.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил офицер ВСУ, бывший руководитель райуправления полиции Киева Денис Ярославский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«На тактику введения войны уже влияет сознание таких подразделений, как «Рубикон». Когда русские это осознали и начали масштабировать, вот тогда началось изменение, вообще структурное изменение их армии… Сегодня «Рубикон» показывает невероятные результаты и, если русские начнут полностью менять структуру армии в такие подразделения, вот это уже серьёзные изменения.

Плюс они ещё создают ЧВК БПЛА, у них есть там такие ЧВК как «Сталинские Соколы» – это тоже очень серьёзные организмы, они не входят, скажем так, в привычную для понимания нам общеармейскую структуру, потому что являются частными военными компаниями, но они – как ЧВК «Вагнер» в начале войны работала автономно – сейчас точно так же ЧВК, только в БПЛА, и это – серьезный показатель

Дронами против людей воевать несложно – они идут, мы убиваем. Дронами против дронов воевать мы вряд ли вытянем – вот, в чем проблема. Если они сейчас перейдут от использования живой силы к БПЛА – это проблема, тут уже совершенно другая история начинается», – заявил Ярославский.

