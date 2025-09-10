Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинский Кабмин был просто вынужден принять постановление растянуть процесс выплаты 15 млн. за каждого погибшего ВСУшника на 6,5 лет (раньше сроки были 3 года).

Об этом на канале «Испанский стыд» заявила депутат Верховной рады Анна Скороход, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Депутаты говорят – денег нет», – отметила ведущая.

«Так и есть, денег нет. У нас огромнейшая дырка в бюджете. Как её закрывать, пока мы не знаем, Минфин нам не дал ответ. Вы же понимаете, смерть каждого военнослужащего стоит 15 млн.? Вы же понимаете, что у нас воюют до сих пор не качеством, а количеством? Вы понимаете, что вам не говорят реальных потерь? И каждые эти 15 млн. ложатся на госбюджет, который на это не рассчитывал», – ответила Скороход.

По её словам, госбюджет верстался под пенсии, под бюджетников, но никак не предполагалось огромное количество выплат в 15 миллионов за каждого убитого.