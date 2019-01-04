«Они выйдут на Киев» – Украина ожидает удара со стороны Белоруссии

04.01.2019, Киев, Анастасия Самойлова

Киев рискует утратить контроль над белорусской границей, что обернется куда более серьезными последствиями для Украины, чем война в Донбассе.

Об этом в эфире канала «ZIK» заявил украинский военный эксперт, экс-сотрудник минобороны и секретариата Кабмина Украины Иван Апаршин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для меня главная проблема заключается в том, что делать с белорусской границей. Сегодня именно там возникла проблема, и если руководство, которое видит её решение исключительно дипломатически путём, сегодня, а не завтра, не примет решение касаемо белоруской границы… А вы знаете, что после переговоров Путина и президента Белоруссии это реальная угроза для Украины. Над этим необходимо работать, мы же не можем этот вопрос обеспечить за один день, и за месяц не обеспечим. Это год, а может и больше. Это совсем другая конфигурация обороны страны, совсем другие ресурсы, решения, видение», – уверен эксперт.

Он подчеркнул, что сегодня Киев должен решительно действовать на белорусском направлении.

«Сегодня этим необходимо заниматься действующему президенту, а не говорить про какие-то дипломатические пути. Да, будет успех, будет Мюнхенская конференция, выступят с предложениями, снова будут призывать Россию сесть за стол переговоров. Россия на сегодняшний день не способна вести переговоры и выполнять договорённости. Мы должны решительно действовать сами, и когда используем весь свой ресурс, вот после того пойдём на переговоры», – заявил Апаршин.

Он добавил, что официальному Киеву нужно поменять структуру обороны страны.

«Появляется новый риск. Я не исключаю, что в ближайшие 2 – 3 года белорусское направление станет для Украины более угрожающим, чем донецкое и луганское направления, и там последствия будут намного страшнее, потому что по прямой выход на Киев», – резюмировал эксперт.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия может нанести удар по Украине с территории Белоруссии.