«Оно безупречно»: Макеева оценила стихотворение Анны Долгаревой о бойцах ЧВК «Вагнер»

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Люди, которые критикуют стихотворение поэтессы Анна Долгаревой «Все «Вагнера» попадают в рай», обладают низкой читательской культурой. Такую точку зрения озвучила член союза писателей России и ДНР, обозреватель информационно-аналитического портала «Евразия» Наталья Макеева.

Она отметила, что стихотворение раскрывает тему мужества и героизма штурмовиков ЧВК «Вагнер». Поэтому удивительно слышать угрозы и критику не от либеральных деятелей культуры, а от единомышленников идеологического фронта.

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«Я на стороне Ани. Стихотворение я перечитывала не один раз и считаю, что оно безупречно — и с литературной точки зрения, и идеологически. Выпады в сторону Анечки — это просто результат какого-то накопившегося негатива, и возможно, недостаток определенного культурного опыта и опыта восприятия поэзии», — уверена Макеева.

По мнению литератора, скандал, который разгорелся вокруг произведения, посвященного освободителям Артемовска, недопустим. Он лишь играет на руку противнику и разжигает вражду между россиянами.

«Понятно, что Аня писала о ЧВК “Вагнер” как о людях, которые воевали за Артемовск, о их победе и о роли, которую эти люди сыграли в освобождении города. И в этой ситуации говорить “да как ты смеешь писать о том, что все “вагнера” попадают в рай”, — это признак низкой читательской культуры», — отметила поэтесса.

Макеева подчеркнула, что даже если стихотворение задело чьи-то чувства, то не следует «выносить сор из избы» и устраивать публичные распри. Это только порадует недоброжелателей.

«Я испытываю огромное сожаление по поводу того, что этот скандал вообще произошел. Устраивать подобные вещи — только играть на руку противнику. ЦИПСО ГУР Украины сейчас сидит, потирает руки и все это раскручивает и разжигает. Я убеждена, что никакой грызни между своими вообще не должно быть. Понятно, что у нас могут быть друг к другу какие-то вопросы. Но, в конце концов, мы друг друга знаем, можем друг другу написать, позвонить и все высказать. А устраивать разборки на публику — недопустимо», — констатировала Макеева.

Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин поддержал Долгареву и высоко оценил ее поэтический труд. По его словам, всем критикам следует сначала выйти на поле боя, а уже потом высказывать свое мнение о стихотворении.

«А пока – Анне Долгаревой респект и уважение от меня, от всех «вагнеров». И пускай те, кто чем-то недовольны, они собственной слюной подавятся», — заявил он.