ООН потребовала от Киева прекратить дискриминацию жителей Донбасса

15.11.2018, Киев, Максим Карпенко

Украина должна возобновить выплаты пенсий всем жителям Донбасса, проживающим как на подконтрольной Киевом территории, так и в республиках.

Об этом на конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Фиона Фрейзер.

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По ее словам, социальные выплаты должны быть восстановлены вне зависимости от места проживания гражданина.

«Все, кто пострадал от конфликта на Донбассе, вне зависимости от того, кто с какой стороны линии соприкосновения находится – все они украинцы, те, кому украинское правительство обязано обеспечить уровень жизни согласно международным стандартам… Нам нужно говорить о пенсионном обеспечении для всех людей – и тех, кто страдает от конфликта, кто живет по обе стороны от линии соприкосновения. Помогать им преодолевать трудности», – заявила Фрейзер.

Ранее украинские эксперты заявили, что власть нарушает собственную Конституцию Украины, отказываясь от выполнения социальных обязательств перед жителями ЛНР и ДНР.