Опасное «освобождение»: север Харьковщины стал ареной провокаций ВСУ

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Новости Украины

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов 11 мая предупредил граждан, которые «массово возвращаются домой», что «о полной безопасности на Харьковщине речь не идет».

Особенно он выделил «ранее оккупированные территории».

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Что бы не имел в виду чиновник, населенные пункты, занятые ВСУ в ходе контрнаступления на севере Харьковской области, уже успели ощутить прелести «освобождения». Кроме охоты на «коллаборационистов» и репрессий, они стали ареной для целого ряда провокаций в стиле «Буча».



Вот две из них, выполненные в одинаковом и вполне узнаваемом ключе.

Как сообщил 9 мая начальник следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов, на выезде из Харькова в направлении поселка Циркуны полиция обнаружила тела троих расстрелянных украинцев. Рядом находился изуродованный автомобиль, а также останки двух российских военных.

«Еще в первый день войны Вооруженными силами Украины здесь был остановлен враг. Разбиты несколько единиц техники, убиты российские военные. Долгое время эта территория находилась под постоянными обстрелами. Теперь она освобождена. Следственно-оперативная группа наконец-то может провести осмотр места происшествия. Выявлены остатки тел двух военных РФ и, к сожалению, трех наших граждан, которые были расстреляны рашистами», – написал Болвинов.

То есть, по единственной версии следствия, «рашисты» зачем-то расстреляли мирных людей, а затем два с половиной месяца вели непрерывные обстрелы, даже не подумав забрать тела убитых товарищей? И то, и другое скорее характерно для украинских военных, особенно нацбатов и теробороны. Впрочем, тела могли появиться уже после «освобождения». В точности, как это было в Буче.

10 мая появилось сообщение Минобороны РФ о том, что «на участке дороги между населенными пунктами Старый и Новый Салтов военнослужащие ВСУ расстреляли шесть гражданских автомобилей с установленными на них белыми флагами».

Как и на выезде из Харькова в Циркуны, рядом был обнаружен расстрелянный автомобиль и тела двух российских военных.

На территориях, где ведутся боевые действия, тоже происходят странные вещи.

Тот же Болвинов 11 мая сообщил, что россияне обстреляли из самолетов поле в селе Новый Мерчик Богодуховского района Харьковской области. Одна из ракет попала в трактор, пострадал 26-летний мужчина.

Обстреливать поле «ракетами с самолетов» на редкость бессмысленно с военной точки зрения. Пустая трата больших денег. А вот харьковчане, к несчастью, неоднократно имели возможность наблюдать, как «под самолет» прилетают мины и реактивные снаряды с позиций ВСУ в городской черте по жилым домам и даже скоплениям людей. То же самое – под попадания российских бомб и ракет по военным объектам.

К слову, именно такое попадание имело место 7 мая в районе железнодорожной станции Богодухов. Тогда было уничтожено крупное скопление поступившей Киеву от США и Европы военной техники.

И наконец, по сообщению Минобороны РФ, 11 мая в районе села Долгенькое под Изюмом «СБУ и нацисты» осуществили наиболее ценную, с точки зрения западной пропаганды (и перспективную с точки зрения финансирования) провокацию. С целью обвинения российской армии в применении химического оружия украинские силовики взорвали цистерну с удобрениями, в результате чего образовалось облако оранжевого дыма.

Так что находиться на территориях, «освобожденных» ВСУ в Харьковской области, действительно опасно. Даже опаснее, чем в селах Белгородской, которые теперь с этих территорий обстреливают нацисты.