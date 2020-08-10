Опубликован украинский план шантажа Лукашенко

10.08.2020, Киев, Максим Карпенко

Владимир Зеленский должен выдвинуть несколько условий Белоруссии для признания победы Александра Лукашенко на президентских выборах. Среди них – прекращение работы президентского санатория в Крыму и запрет на бизнес-отношения с полуостровом, а также ЛДНР.

Об этом заявил бывший фейковый «представитель президента Украины в Крыму» Борис Бабин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«О чем нам пока не следует забывать. О том, что нынешняя Беларусь является основным внешнеэкономическим партнером Крыма и Отдельных районов Луганской и Донецкой областей (не считая РФ и Украины). Через огосударствление местной экономики это зависит от разрешения одной-единственной личности», – пишет Бабин в своем блоге.

В качестве примера он приводит числящийся за администрацией Лукашенко санаторий на Южном берегу Крыма в Мисхоре, который продолжает работу по российским законам.

«…С 2015 года активно эксплуатирует его по российскому законодательству. О голосовании нынешней Беларуси против территориальной целостности Украины в ООН. Когда сейчас начнется торг о хотя бы де-факто признании «нового-старого президента», эти вещи стоит обсуждать. Помня, в то же время, что, если Украина не признает результатов вчерашних выборов, это автоматически и навсегда прекращает т.н. Минский процесс. Потому что добрые услуги такого рода может оказывать лишь тот суверен и его руководители, которые безоговорочно признаются участниками переговорного процесса.

Иначе даже политической силы никакие новые минские договоренности иметь не будут. Итак, имеем уникальный шанс перевернуть эту шахматную доску», – заявил Бабин.