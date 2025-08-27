«Орбан, введи войска!». Если «Дружбе» конец – конец и «украинскому» Закарпатью
Удар по нефтепроводу «Дружба» – не самодеятельность Украины, а тайно поддержанный глобалистскими элитами акт террора с целью наказать Венгрию за проявление суверенитета.
Об этом на канале «Первый Севастопольский» заявил ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Венгрия не выполняет многие требования и ЕС по введению антироссийских санкций, поставке вооружения Украине. И Венгрию наказывают ударами по инфраструктуре, которая крайне важна для Венгрии, отличающийся от остальных европейцев своим суверенитетом.
И, со всеми вытекающими последствиями. В случае чего, скажут: «Это ж не мы, это украинцы, такие незалежные». Никто ведь их не осудил, всё замечательно», – сказал Дудчак.
«Так и хочется сказать – Орбан, вводи войска на Западную Украину, открой второй фронт, защищай Венгрию. А мы потом подтянемся.
Но это всё было организовано, обеспечено логистикой и поддержкой со стороны глобалистских элит и европейских стран», – подытожил экономист.
