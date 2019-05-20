От Порошенко не отмыться – дончане поспорили о блистательной и пустой инаугурационной речи Зеленского

20.05.2019, Москва, Владимир Гладков

Донецкий социолог Евгений Копатько отметил высокий профессионализм сценаристов и режиссёров инаугурационного выступления нового президента Украины Владимира Зеленского.

Однако, по мнению другого дончанина – Владимира Корнилова, в содержательном смысле она оказалась пустой.

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Горячая дискуссия между земляками завязалась в эфире телеканала «Россия-1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Может, я сейчас вызову встречный гнев, но я дважды прослушал внимательно от корки до корки выступление Зеленского. Оно не то что понравилось – я не нашёл ни одного изъяна, я много лет работаю с речами. С профессиональной точки зрения, с эмоциональной точки зрения – прекрасная съёмка, прекрасное эмоциональное выступление, как они показывали постные лица Кабмина – я снимаю шляпу, когда он говорит, что вы должны уйти в отставку, там такая игра слов! Слушайте, это драматургия – десять баллов из десяти возможных», – заявил Копатько.

«А чем отличается его замечательная речь от речи Порошенко?» – спросил ведущий Владимир Соловьёв.

«Энергетикой отличается, смыслом, иронией, мозгами, всем отличается!» – ответил социолог.

Донецкий историк и политолог Владимир Корнилов заявил, что согласен с тезисами земляка о блестящей игре Зеленского как актёра, однако не согласен с оценкой содержания речи в целом.

«Я сначала посмотрел, послушал речь, а потом прочитал её, отрешившись от того, что я вижу, и положил рядом речь Порошенко. Если мы сравниваем смыслы, то оказывается, в речи у Порошенко было гораздо больше позитивных сигналов – и мир, и русский язык. Что ж хорошего, если сейчас этого нет?» – отметил Корнилов.

Донецкая поэтесса, член правления СП ДНР и член СП РФ Анна Ревякина, комментируя выступление Зеленского, подчеркнула, что речь нового президента Украины могла бы ей понравиться, «если бы не несколько «но».

«Он начал её с того, что хочет остановить любой ценой войну на Донбассе, а следующая фраза, которую он сказал, «чтобы не гибли наши герои». О каких «героях» он говорит? Это не герои, для Донбасса эти люди – убийцы, те люди, которые подкатили свои «Грады» и прочие установки и лупили по безоружному городу, по жилым кварталам, убивали наших женщин и детей. У нас более ста детей погибло, 230 были ранены, из них 48 стали инвалидами!

Он говорит о том, что «не мы начинали войну», а кто начинал? Он, что, хочет прийти к власти и перечеркнуть всё, что было до, и сказать, что он к этому не имеет никакого отношения? Каждый украинец имеет отношение к этой войне, все, кто сдавали на «АТО», и наша кровь, в том числе, и на руках Зеленского» – заявила дончанка.

«Я понимаю, что Зеленский будет делать попытки поговорить с Донбассом, но я уверена, что Донбасс не будет разговаривать с Зеленским. Потому что те шаги, которые были сделаны предыдущим президентом, они просто-напросто откатили эти отношения в разные стороны. Я прошу вывести на экран плакат, который сегодня висит в центре Донецка («Наш выбор – Россия» – ред.), он появился, и огромное количество неравнодушных людей размещали его у себя в соцсетях, подписываясь под этим выбором, и этот выбор Донбасс оплатил своей кровью – да, вот такой страшный путь, но иногда и его нужно преодолевать», – добавила Ревякина.