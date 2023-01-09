Отпетым нацпредателям не могут запретить оставаться гражданами России

Горячая дискуссия разгорелась в «Телеграме» по поводу возможности лишать гражданства РФ людей, выехавших из России и допускающих грубые антироссийские выпады.

Тон задал депутат Госдумы РФ от «Единой России» Олег Морозов, передает корреспондент «Политнавигатора».

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Его возмутила публикация в американской соцсети давно уехавшего из страны музыкального критика Артемия Троцкого, который разместил картинку с украинскими боевиками на Красной площади и написал: «Встреча 2024 года. Надеюсь, все будет кончено до первого снега».

«Это говорит гражданин России. Да, живущий сегодня вне страны. Но с российским паспортом. И после этого мне будут правдолюбивые юристы объяснять, что гражданства лишать нельзя, так как это противоречит Конституции. А временно, лет на 20 запретить въезд в Россию можно? А поразить в правах на этот же срок? Да, по решению суда! Но пусть такое право у нашего государства будет. Ибо это – мразь, которой точно не место в России и в её правовом поле!», – написал возмущенный Морозов.

В другом посте депутат предложил каждый день бомбить Киев в отместку за Донецк, провести «спецоперацию в духе Судоплатова и, к примеру, казнить “кровавого пастора” Турчинова, как символ антиправославия». В список действий «не по правилам» от Морозова также вошли: военный удар с территории Белоруссии, экспроприация всех иностранных активов, отказ от газового и аммиачного транзита, а также торговли зерном с Западом, размещение ракет на Кубе, дислокация атомных подлодок у берегов США.

«Запад пойдёт на выгодные нам переговоры ТОЛЬКО с пистолетом у виска! “Не по правилам” – это язык постоянных ультиматумов. Ставим условие, определяем сроки его исполнения, если нет – строго наказываем. И так до полного обнуления всех прежних правил!», – написал Морозов.

Ему ответил сенатор Андрей Клишас, которого возмутило предложение лишать гражданства «уехантов» (термин, предложенный в ходе дискуссии политологом Сергеем Марковым).

«Политики, которые призывают перестать “играть по правилам” и не обращать внимания на Конституцию, должны покинуть конституционные органы власти Страны. Гражданин России с аннулированным паспортом остаётся гражданином Страны и обладает всеми правами. Не нужно играть в слова и соревноваться с Украиной в способах нарушения прав собственных граждан», – написал Клишас.

Морозов не стал отмалчиваться. Новым поводом для его возмущения стало скандальное интервью актера Артура Смольянинова, выразившего желание «воевать за Украину».

«А мы, согласно строгому сенатору Клишасу, скорбно поджимаем губки и шепчем в кулачок: демократия же, права человека, он же гражданин РФ! Как его тронуть? Имеет право пить, гулять, воевать против страны, гражданином которой он является, и гадить, гадить, гадить!!! Ну-ну! Боюсь, что люди как-нибудь уже по-настоящему сожмут кулаки, да погонят нас вместе с благородным сенатором куда подальше, если не научимся их слышать!», – негодует депутат.

В дискуссию парламентариев решил вмешаться тяжеловес «Телеграма» – заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Там на просторах интернетов/телеграмов возобновилась дискуссия о том, как быть с предателями, переметнувшимися к врагу и желающими гибели своему Отечеству. В том числе, с некоторыми ничтожными ошмётками дерьма, которые ещё недавно причисляли себя к так называемой интеллектуальной элите. Я уже недавно высказывался по этой теме. Ну, тут пошёл сурьёзный разговор между начальниками, как действовать: «по закону» или «по справедливости». Придётся дать уточнение. Конечно, только по закону. А вот если закон не работает или не достигает цели, то по особым правилам военного времени. Вспомним опыт Великой Отечественной, да и других стран», – написал Медведев.

Клишас парировал тем, что законы военного времени еще не приняты. А Морозов предложил «обсудить строго законодательную процедуру, когда по решению суда право на въезд в страну временно приостанавливается для граждан РФ».

«Возможен и другой вариант: по решению суда гражданин РФ, уличенный в подрывной деятельности, оповещается, что в случае пересечения границы РФ он будет задержан на 48 часов с последующим судебным решением об ограничении его прав», – написал депутат, но оговорился, что для принятия подобных законов нужны разъяснения специалистов.