Отставка заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд – это свидетельство того, что Штаты, с одной стороны, умывая руки, меняют свое отношение и подходы к Украине, а с другой – оставляют Европу один на один с Россией, предоставляя Евросоюзу право расхлёбывать заваренную любительницей русофобских печенек кашу.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил отставной морпех, разведчик, американский военный аналитик Скотт Риттер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Риттера, именно Нуланд являлась архитектором конфликта на Украине и пыталась изменить ситуацию во время недавнего визита в Киев и другие европейские столицы.

«Самое удивительное в этой истории то, что никто не говорит об этом. Это нормально, когда у тебя есть отставка такого уровня, и это действительно отставка. Она уволилась, и выбор времени для этого, конечно, проблематичен, потому что она является архитектором этой политики. Это – война Виктории Нуланд, это стратегия Виктории Нуланд, и то, что ее попросили уйти в отставку, или что она ушла под давлением, означает, что эта стратегия не является больше предпочтительной для Соединенных Штатов. Я думаю, что именно это и произошло, что Виктория Нуланд забегала вперед, слишком настойчиво пытаясь реализовать эту стратегию. Если вы помните, она поехала на Украину и пообещала, что деньги, которые задерживались в Конгрессе, будут выделены. А затем, основываясь на этом обещании, она вступила в переговоры с украинцами и нашими французскими, немецкими союзниками и другими – по политическим вопросам, которые были основаны на этих деньгах», – отметил он.

«И, конечно же, деньги не были возвращены, и теперь наши союзники – впереди планеты всей. Я думаю, что администрация Байдена вместо этого говорит: «Нет, мы не собираемся удваивать свои усилия. На самом деле прямо сейчас мы ищем выход из этой ситуации, мы не хотим, чтобы Украина была проблемой номер один на предстоящих выборах, мы хотели бы сосредоточить внимание на внутренней политике», – добавил эксперт.