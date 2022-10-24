Отставной украинский военный призвал ударить по Ирану

24.10.2022  12:38 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
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Беспилотники, Дзен, Иран, Китай, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Украина должна добиться уничтожения заводов по производству беспилотников в Иране и санкций против Китая.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший украинский военный летчик Роман Свитан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина должна добиться уничтожения заводов по производству беспилотников в Иране и санкций против Китая....

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«Защита украинского неба должна начинаться с уничтожения заводов по производству такого рода аппаратов. То есть уже надо поднимать вопрос об уничтожении заводов в Иране по производству «Шахедов», «Фатехов», «Арашей» – тех летательных аппаратов и ракет, которые они могут передать россиянам», – сказал летчик.

По его словам, иранские дроны «напичканы электроникой в основном китайского производства».

«Надо поднимать вопрос и рассматривать варианты об уничтожении и этих заводов или, как минимум, наложении не только санкций, а уже и финансовых обязательств и на Иран, и на Китай — он также, можно сказать, вступил в эту войну на стороне России», – заявил Свитан.

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