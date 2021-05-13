«Парафашизм зигующих подонков». В Минске охарактеризовали Украину

13.05.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина – это страна, исповедующая парафашизм. Об этом в эфире белорусского телеканала ОНТ заявил местный политолог Вадим Гигин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению эксперта, власть, не являясь фашистской, в то же время потакает требованиям праворадикалов и не способна их угомонить.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«То, что мы видим на Украине, – это называется парафашизм. Безусловно, ни сам Порошенко, сколько бы ярлыков не навешивали, ни Зеленский, ни окружение никакими фашистами, безусловно, не являются. Но они абсолютно бессильны сдерживать зигующих подонков, они абсолютно бессильны сдержать этих вооруженных людей, которые открыто исповедуют неонацистские, ультранационалистические взгляды и страна оказывается в такой разбалансировке. Но они не позволяют прийти к власти людям, которые бы проводили умеренную политику, политику примирения с Россией, политику внутреннего примирения, которую, я убежден, без этого внутреннего давления Зеленский бы проводил», – заявил Гигин.