Партия Зеленского служит другому народу – киевский политолог

Партия Зеленского служит другому народу – киевский политологНовости Украины
Команда президента Украины Владимира Зеленского и его партия «Слуга народа» регулярно нарушают конституцию страны.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора›, заявил киевский политолог Александр Семченко.
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Он раскритиковал принятие в парламенте Украины закона, согласно которому при решении Высшей квалификационной комиссии судей Украины последнее слово будет за иностранцами,
Также эксперт назвал произошедшее узурпацией власти и госпереворотом.
«Зеленский и его команда не первый раз переступают через конституцию. С нарушениями принимали закон о продаже земли, закрывали оппозиционные каналы, вводили санкции против украинских граждан. «Слуги народа» явно не соответствуют своему названию, они служат какому-то другому народу», – сказал Семченко «Известиям».
Как сообщал «ПолитНавигатор», Верховная рада приняла закон, согласно которому контроль над украинскими судами переходит к иностранцам.
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