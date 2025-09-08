«Парубий-Парубий, на майдане народ перебил…» – киевский диджей выпустил клип на смерть нациста

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Киевский DJ Tovarisch Zajchik выпустил песню на смерть бывшего спикера Верховной рады, сооснователя Социал-националистической партии Украины и коменданта Майдана Андрея Парубия.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Парубий – основной подозреваемый в организации расстрелов на Майдане. О его роли прямо с экранов украинского ТВ заявлял участник Майдана Иван Бубенчик, лично признавшийся в том, что стрелял в протестующих и полицейских.

На роль покойного в расстрелах указывают и ряд журналистских расследований – Парубий засветился на видео, где на следующий день после расстрела сопровождает людей в масках, выносящих из гостиницы «Днепр» оружейные кофры.