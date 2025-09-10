Пашинян спровоцировал войну с Азербайджаном, чтобы порвать с Россией

10.09.2025
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сознательно спровоцировал войну в Арцахе (Нагорном Карабахе) в 2020 году.

Об этом лидер движения «Азатагрум» Мика Бадалян заявил в интервью политологу Семену Уралову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это случилось, когда Пашинян приехал в сентябре 2018 года в Степанокерт и на митинге заявил, что «Арцах – это Армения». После этого Алиев сказал, что смысла говорить нет, и начал готовиться к войне. Пашинян специально этой своей фразой спровоцировал весь этот процесс. А сегодня он говорит, что «Нагорный Карабах – это Азербайджан и надо было раньше это признать», – напомнил Бадалян.

По его словам, Пашинян даже не скрывает,  что допустил войну только для того, чтобы самому остаться у власти. А единственной стороной, которая пыталась оставить армян в Арцахе, была Россия.

«На самом деле, все эти процессы: и карабахская война, и приход к власти Пашиняна, и дальнейшие события, – глобально преследуют одну цель. Это вытеснение России из Армении», – уверен Бадалян.

