Переговоры ещё не начались, а Байден уже выдал слабость

16.06.2021, Москва, Михаил Рябов

Самолёт российского лидера Владимира Путина, вылетевший из резиденции в Сочи, уже приземлился в Женеве, где сегодня пройдут первые очные переговоры с американским президентом Джо Байденом.

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«Геополитические тонкости перемещения. Байден прилетел в Женеву почти за сутки до Путина. Но приедет на виллу La Grange позже него. Чтобы никто не мог потом обсуждать – кто кого ждал», – сообщает журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Первым на виллу Ла Гранж, где пройдут переговоры Путина и Байдена, приехал президент Швейцарии. Женевский мост Монблан украшен флагами двух стран. Специально по случаю саммита кондитеры испекли «примирительные» торты.

Глав двух государств сопровождают большие делегации из числа дипломатов, военных, чиновников администраций. По составу ясно, что предстоит обсуждение «горячих точек» – Украины и Сирии.

«Они начнут с общения – два президента, министр иностранных дел Лавров и госсекретарь. Но главы государств они и есть главы государств. Если они посчитают необходимым говорить с глазу на глаз, они будут говорить с глазу на глаз. И время для президентов никто не фиксирует, это будет их выбор. Повестка дня настолько обширна, что ее уплотнить в 4-5 часов переговоров чрезвычайно тяжело», – сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Телеведущий Дмитрий Киселев отмечает, что американская пресса уже окрестила сегодняшние переговоры «саммитом высоких ставок».

«Поскольку доверие разрушено донельзя, то как бы это не было технологией создания искусственно завышенных ожиданий, которые гарантировано заканчиваются разочарованием… Путин и Байден – оба – обещают обозначить «красные линии» друг другу. Главное, чтобы они не пересеклись», – делится прогнозом Киселев.

По итогам переговоров запланированы отдельные пресс-конференции Путина и Байдена.

«На пресс конференции Байдену установили монитор. Потому что он без подсказки не может говорить? У Путина конечно монитора нет. Потому что Путин в великолепной интеллектуальной форме», – отмечает российский политолог Сергей Марков.