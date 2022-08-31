Переход епархий Крыма в подчинение Москвы – пример для всей Новороссии

Епархии Крыма даже после 2014 года числились в составе Украинской Православной Церкви. Однако несколько недель назад храмы и монастыри полуострова перешли в прямое подчинение Московской Патриархии. Это произошло в ответ на проведение в Киеве лже-собора, где верхушка УПЦ под давлением СБУ приняла решение о разрыве с РПЦ.

Примеру Крыма должны последовать епархии Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, считает эксперт Института стран СНГ Кирилл Фролов, недавно побывавший на полуострове.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«9 июня 2022-го года Священный Синод Русской Православной Церкви принял историческое решение о принятии епархий Крыма из УПЦ в Русскую Православную Церковь.

Крым хотел этого давно, крымских священников выводили из себя ультиматумы зампредседателя ОВЦС УПЦ протоиерея Николая Данилевича с запретом освящать Андреевские флаги, благословлять русских воинов и русское оружие. Данилевича слали куда подальше, но сделать ничего не могли. Чашу терпения переполнил лже-собор в Феофании 27 мая, где путем фальсификаций и давления было обеспечено решение об отделении от Московского Патриархата.

И православная Таврида восстала против раскола, в который стала превращаться УПЦ, и самой униатской «ереси украинства».

После 9 июня в епархиях УПЦ на освобожденных территориях началась цепная реакция по переходу в Русскую Церковь. Но большинство епархий ЛДНР плюс Изюмская пока остались в УПЦ, не признав лже-собор 27 мая. На самом деле, это канонически и просто абсурдная ситуация – держаться УПЦ, которой после 27 мая больше нет, ибо она вышла из Московского Патриархата.

Понимая это, Ровеньковский архиепископ Аркадий (ЛНР) прекратил поминовение за богослужением митрополита Киевского Онуфрия.

Сложная ситуация сложилась в епархиях Херсонской области.

Митрополит Новокаховский и Генический Филарет (Зверев ) запретил в служении священника Петра Ярему, назвавшего Русскую армию освободительницей. Но это имело обратный эффект, и духовенство теперь решительнее хочет крымского варианта .

В Херсонской епархии такие пастыри, как о. Геннадий Шкиль, Алексий Корнев выступают на общественно-политических мероприятиях, посвящённых воссоединению с Россией, но Херсонский митрополит Иоанн (Сиопко) и его викарий епископ Вениамин (Величко) саботируют желание собственной паствы.

Объясняется это легко – верхушка Херсонской епархии находится на подконтрольной ВСУ территории, Вениамин и не скрывает, что ждёт «контрнаступ». Возвращения таких горе-пастырей верующие не ждут. А ждут перехода в Русскую Церковь. Миряне уже объединились в Союз православных граждан Новороссии.

Но вернемся к Крыму. «Мотором» возвращения епархий Крыма «в родную гавань» стал пассионарий – севастопольский благочинный отец Сергий Халюта. А «мозгом» явился епископ Ялтинский Нестор (Доненко).

Он продолжает архивные исследования на тему отношения святых новомучеников к украинскому сепаратизму

Я нашел знаменитую цитату святого мученика о. Иоанна Скадовского, убитого за противодействие большевистской украинизации, – о том, что к выделению украинцев из русских нет никаких оснований, и само это отделение является глубокой духовной деградации русского народа в книге тогда еще протоиерея Николая Доненко «Наследники Царства».

Ныне епископ Нестор заканчивает работу над фундаментальным научным трудом о святом мученике Иоанне и его духовном друге – святом новомученике архиепископе Херсонском Прокопии (Титове), который вместе с о. Иоанном сопротивлялся украинизации и опровергал украинство. Так же, как другие святые новомученики архиепископы Черниговский Пахомий (Кедров) и киевский викарий архиепископ Никодим (Кротков), все они были учениками Киевского митрополита Антония (Храповицкого ).

На выходе книга епископа Нестора о Новомучениках Бердянских, так же непримиримо относившихся к украинству.

В планах – еще один фундаментальный труд о Новомучениках Одесских, единомышленниках святителей Прокопия, Пахомия, Иоанна и Никодима.

Действия и помощь святых – это реальность. Именно они помогут России освободить Одессу, Киев и другие русские города.

А переход епархий прямо в Русскую Церковь будет продолжаться по мере освобождения русских земель не только Новороссии, но и Малороссии», – сказал Фролов «ПолитНавигатору».