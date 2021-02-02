Первый белорусский депутат открыто призвал к воссоединению с Россией

02.02.2021, Москва, Елена Острякова

Белорусский депутат районного Совета депутатов по Хуторянскому избирательному округу Оганнес Айвазбалян заявил, что на Всебелорусском народном собрании поднимет вопрос интеграции с Россией.

Об этом сообщает газета «Голос Ветковщины», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«В будущем я готов видеть Беларусь и Россию единым государством с единой валютой и едиными войсками. Надеюсь, что со снятием карантинных мероприятий более активно начнут реализовываться совместные проекты в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях», — заявил Айвазбалян.

По его словам, интеграция с Россией должна повысить уровень благосостояния братских народов.

«Считаю, что русский язык наравне с белорусским должен оставаться государственным. Это важно не только для меня как для учителя русского языка и литературы по образованию, но и для жителей нашего региона», — высказал свою точку зрения Айвазбалян.

И, вместе с тем, ветковчанин очень критичен к предложению некоторых активистов вернуться к Конституции 1994, где за белорусским языком был закреплён статус единственного государственного языка.

«Я не хочу ни сейчас, ни в будущем допустить изменения в нашей стране статуса русского языка. Считаю, что русский язык наравне с белорусским должен оставаться государственным. Это важно не только для меня как для учителя русского языка и литературы по образованию, но и для жителей нашего региона, 99% которых являются носителями именно русского языка», – сказал Айвазбалян.

Он добавил, что понятие «Союзное государство» должно быть законодательно закреплено в новой Конституции.

Ожидается, что Всебелорусское народное собрание, которое состоится 11-12 февраля, предложит параметры конституционной реформы, проведения которой требует от белорусского лидера Россия. Возможно, что президент поделится значительной частью своих полномочий с парламентом. Не исключены досрочные президентские выборы, в которых нынешний президент Александр Лукашенко обещал не принимать участия.

Оппозиционный публицист Петр Кузнецов полагает, что тезисы о едином государстве с Россией являются отвлекающим маневром, который позволит Лукашенко не выполнять взятые на себя обязательства.

«Есть вероятность, что «народные делегаты», по инициативе Оганнеса Айвазбаляна, «от имени народа» еще раз пообещают России интеграцию. Такую глубокую, насколько только смогут, и это станет третьей картой, выброшенной на стол в попытке в очередной раз обвести вокруг пальцев русских, сохранить безусловную власть и, как минимум, выиграть время. Использование ВНС как аргумента в торге с Кремлем — даже не прогноз, а лишь один из возможных вариантов», – написал в своем телеграм-канале Кузнецов.