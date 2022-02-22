«Петербургский барометр» показал низкий уровень поддержки Беглова

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По данным исследования, проведенного проектом «Петербургский барометр» в рамках мониторинга социального самочувствия и настроения петербуржцев, стало известно, что петербуржцы не переизбрали бы действующего губернатора Александра Беглова на новый срок, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье. По данным исследователей, градоначальник имеет низкий показатель поддержки среди всех возрастных групп населения, но в особенности у молодежи.

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Регулярный инициативный проект «Петербургский барометр», проводимый «АСИ Санкт-Петербург» опубликовал очередной отчет в рамках мониторинга социального самочувствия и настроения петербуржцев в феврале 2022 года. Исследование проводилось методом опроса более тысячи респондентов из разных возрастных и социальных категорий.

Согласно предоставленным данным стало известно, что если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы губернатора Петербурга, то подавляющее большинство респондентов не поддержали бы кандидатуру Александра Беглова.

Так, на инфографике видно, что только 30% опрашиваемых женщин в возрасте 55 и более лет поддержали бы действующего градоначальника на ближайших выборах. При этом порядка 70% респондентов либо выбрали бы другого кандидата, либо еще не определились.

Самый же низкий уровнем доверия к губернатору на сегодняшний день сложился у молодых людей в возрасте от 18 до 34 лет. Среди данных респондентов уровень поддержки Александра Беглова не превышает 4%.

Общая же поддержка петербуржцев действующего губернатора составляет лишь 16%. При этом 48% респондентов проголосовали бы за другого кандидата.

Напомним, в начале февраля 2022 года телеграмм канал «True Питер» провел опрос среди более трех тысяч респондентов, поинтересовавшись у них, проголосовали бы они за действующего губернатора, если бы выборы состоялись уже на следующий день. Результаты опроса показали максимальный уровень поддержки Беглова лишь в 2%.