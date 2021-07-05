05.07.2021, Минск, Артем Агафонов

День Независимости в Белоруссии – главная дата политического календаря. Хоть дата 3 июля и является годовщиной освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков и к независимости современной РБ не имеет никакого отношения, но, раз Лукашенко в 1996 году сказал «независимости» – так тому и быть. В Белоруссии сейчас все уж очень независимое, даже память о Великой Отечественной войне. Но об этом позже.

В этом году размах празднований Дня Независимости был минимальным с 1999 года. Но тогда в Минске незадолго до праздника и на одном проспекте с местом, где проводятся парады произошла страшная давка – в подземном переходе погибли более 50 человек. Громко праздновать тогда было не с руки. В этом году ничего похожего не происходило, но формат празднования был сильно свернут. Все мероприятия уложились в один день. Не было никакого «дня вышиванки», который в предыдущие несколько лет обязательно предшествовал Дню Независимости и отмечался с размахом по всей республике. Не было и традиционного военного парада и каких либо массовых шествий и митингов в столице, которые раньше тоже проводились.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

Власть вообще никак не прокомментировала такие радикальные изменения, будто так всегда и было. От праздника оставили выставку военной техники, какие-то спортивные активности, концерты местных музыкантов (которые, мягко говоря, не вызвали ажиотажа), финальный вечерний концерт у стелы «Минск – город герой», хедлайнером которого стал российский гость, имя которого скрывали до выхода на сцену. Несмотря на интригу, вау-эффекта не получилось – нашли лишь выходящего в тираж экс-солиста «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина.

Лукашенко появился на празднике дважды. Утром он принял участие в протокольном мероприятии на Кургане Славы в 10 километрах от городской черты Минска, а вечером – посетил гала-концерт в Большом театре (в Минске тоже такой имеется). Театру он польстил, назвав «одним из лучших мировых театров и по качеству сцены, и по звуку, и по качеству самой площадки», а вот его труппе праздничное настроение явно испортил, пообещав изменить финансирование и «не держать лишних людей».

Но главным был его спич на Кургане славы. Начал «за здравие» – упомянул советские войска, которые в искусстве побеждать превзошли врага, сказал про сакральность места, на котором стоял, про преемственность поколений, про то, что беречь память о Великой Отечественной войне и быть патриотами своего Отечества. И тут его понесло.

«Кто-то гордится своим богатством в виде природного газа, нефти, золота, металлов. Но нет более ценного и дорогого подарка, чем Великая Победа. Почему она очень дорога? Потому что только белорусы заплатили за нее каждого третьего. Как говорил когда-то великий Ленин, надо задать себе вопрос, от какого наследства мы отказываемся?» – сказал Лукашенко.

Это он вообще о ком? Ну не о Казахстане же, у которого тоже с недрами все хорошо. И зачем? Какой смысл был в праздничной речи делать такие неуместные и несправедливые намеки в адрес ближайшего стратегического союзника? Тому, как беречь память о Великой Отечественной войне Белоруссии у России еще поучиться надо. Там на «Бессмертный полк» каждый год миллионы выходят не по разнарядке, а по зову сердца. Да и портрета Путина в музее на Поклонной горе нет, в отличии от белорусского аналога, где есть портрет не только самого Лукашенко, но и его сыновей.

В конце этой речи Лукашенко распорядился разработать новый учебник о Великой Отечественной войне, в котором должна быть отражена огромная роль белорусского народа. Что в нем будет – страшно представить. В современных белорусских учебниках и так уже Сталинград, Курск и оборона Москвы упомянуты вскользь, а основная роль уделена операции «Багратион» и партизанскому движению. Причем о том, что партизаны действовали не сами по себе, а подчинялись Центральному штабу партизанского движения при ставке ВГК в Москве, тоже говорить как-то не принято.

Дошло до того, что даже, в общем-то, пророссийский политик Андрей Сыч начал свое поздравление со слов: «Сегодня вся Беларусь отмечает День Независимости. День, когда наши родные и близкие освободили столицу от нечисти Третьего рейха». Родные и близкие! А то, что «родным и близким» это помогали делать целых четыре фронта, где большинство, как и во всей РККА, составляли уроженцы территории современной России – это уже не в счет? И так – повсеместно.

В России из адекватных политиков никому и в голову не придет особо выделять роль именно русского народа в Победе. Потому что воевали все, и в окопе было не важно, какой национальности боец. А в Белоруссии, если так пойдет дальше, скоро молодежь будет уверена, что над Рейхстагом водрузили красно-зеленый флаг.