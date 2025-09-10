По украинской дорожке: США превращаются в «аграрную сверхдержаву»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Соединенных Штатах происходит необратимый процесс деиндустриализации, за которым последует технологическая и научная деградация.

Об этом в беседе с журналистом Николаем Фельдманом заявил киевский экономист, экс-советник главы Ассоциации украинских банков Алексей Кущ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«США уже деиндустриализировались. Промышленность сколько занимает? Менее 20% в структуре ВВП, а значительная часть – сектор услуг. Что США сейчас экспортируют, кроме услуг? Цифровые услуги, технологии, да. А в материальной сфере, в материальном производстве, что экспортируют? Экспортируют в основном нефть, сжиженный природный газ, сою», – сказал эксперт.

Он добавил, что продают США электромобили, но это далеко не ключевая статья экспорта.