Под безграмотными надписями на мове Лукашенко грозил тем, кто «завидует» белорусской независимости

21.06.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко открыл сегодня новый мемориал, посвященный трагедии деревни Ола, в которой фашисты сожгли в 12 раз больше мирных жителей, чем в Хатыни.

Открытие обновленного мемориала специально оттянули к началу президентской предвыборной кампании. Это логично: для ядерного электората Лукашенко память о Великой Отечественной войне свята.

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Только вот мемориал вышел в духе «нового» Лукашенко, который поощряет националистов и белорусизаторов в пику России.

На месте скромного советского памятника возник масштабный мемориал с огромными надписями… не на русском. Пророссийские симпатики Лукашенко могут подумать, что это белорусская мова. Но националисты-змагары негодуют: надписи сделаны с ошибками на «тарасянке» (белорусский суржик).

На этом странном фоне Лукашенко продолжил произносить странные речи, звучащие в свете его осложнившихся отношений с Россией весьма неоднозначно.

«Не расслабляйтесь. Помните, что вокруг еще столько много людей, которые из зависти, не нравится им наш народ, потому что мы говорим о своей независимости, проводим свой независимый курс, будут стараться обязательно влезть в наши дела. Мы никому не должны позволить в очередной раз вернуть нас под плетку и одеть в лапти”, – сказал Лукашенко.