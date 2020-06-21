21.06.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Общество, Политика, Скандал
Просмотров:

Под безграмотными надписями на мове Лукашенко грозил тем, кто «завидует» белорусской независимости


Президент Белоруссии Александр Лукашенко открыл сегодня новый мемориал, посвященный трагедии деревни Ола, в которой фашисты сожгли в 12 раз больше мирных жителей, чем в Хатыни.

Открытие обновленного мемориала специально оттянули к началу президентской предвыборной кампании. Это логично: для ядерного электората Лукашенко память о Великой Отечественной войне свята.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Только вот мемориал вышел в духе «нового» Лукашенко, который поощряет националистов и белорусизаторов в пику России.
На месте скромного советского памятника возник масштабный мемориал с огромными надписями… не на русском. Пророссийские симпатики Лукашенко могут подумать, что это белорусская мова. Но националисты-змагары негодуют: надписи сделаны с ошибками на «тарасянке» (белорусский суржик).

На этом странном фоне Лукашенко продолжил произносить странные речи, звучащие в свете его осложнившихся отношений с Россией весьма неоднозначно.

«Не расслабляйтесь. Помните, что вокруг еще столько много людей, которые из зависти, не нравится им наш народ, потому что мы говорим о своей независимости, проводим свой независимый курс, будут стараться обязательно влезть в наши дела. Мы никому не должны позволить в очередной раз вернуть нас под плетку и одеть в лапти”, – сказал Лукашенко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть