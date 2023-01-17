Подоляка выступил с успокоительной речью по поводу танков НАТО для Украины

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Украина получит от стран Запада танки для ведения наступательных действий, но не в том количестве, чтобы это сильно повлияло на ход спецоперации. Все берегут силы к будущему сражению, которое развернутся между США и Китаем, и остаться безоружными будет катастрофой.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил блогер из Сум Юрий Подоляка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для наступления нужны танки, которых, очевидно, не хватает на фронте. Зачастую проблема в том, что у наших есть танки, у них танков нет. Но, если бы они верили в то, что это даст окончательную победу над Россией, то дали бы сколько надо. Но они не уверены и боятся остаться безоружными, не против России, против Китая. Основная война у американцев против Китая, пусть там пока что ещё не стреляют, но в голове держат эту войну. Для них худший из вариантов остаться без оружия, и его нужно доставлять на Украину, чтобы Россия не выиграла, и параллельно вести перезапуск ВПК к основной схватке с Китаем. Поэтому я не думаю, что Украине дадут много танков, и это глобальным образом сможет что-то решить», – уверен обозреватель.

Он утверждает, что Китай поддерживает Россию в военном противостоянии, хотя и сам непосредственно не участвует в боевых действиях.

«Китайцы нас поддерживают не только психологически, но вполне технологически. Проблема простая – всегда лучше подносить снаряды, чем самому стоять за пушкой и наводить на противника. Сейчас ситуация такая – они помогают нам сражаться с противником, подносят снаряды, но за пушкой стоим мы, рискуем жизнью, потому что они не стремятся занять наше место, чтобы мы подносили снаряды. Это логично и в рамках китайской философии… А цель у нас единая – ослабить влияние англосакского мира, прежде всего коллективного Запада. Что будет потом, будет зависеть от конфигурации, сейчас мы однозначные союзники».

По оценке обозревателя, Россия не спеша готовится к наступлению, которое начнется уже зимой.

«Мы экономически намного сильнее Украины, но слабее Запада. С другой стороны, мы менее зависимы от глобальных рынков, что показал 2022 год, чего никто не ожидал. Более того, у России есть поддержка ¾ мира. Многие страны открыто сказали, что мы на стороне России, что впервые после развала Советского Союза. Это новая ситуация, такого не было, американцы такого не ожидали, что Байден поедет в Саудовскую Аравию, а там его демонстративно опустят. Это факт, это все есть, это признаки меняющегося порядка. С одной стороны, было бы здорово закончить быстро. Но, увы, это только ценой человеческих жизней. Если сейчас быстро закидать Киев мясом – это можно, но кто к этому готов? Это может привести к внутреннему взрыву в России. Поэтому Россия будет, не спеша, готовить армию к наступлению», – заключил Подоляка