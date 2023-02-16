Поглощение Румынией Молдовы гораздо вероятнее польской экспансии на Украину – Бортник

Вадим Москаленко.  
16.02.2023 18:29
  (Мск) , Киев
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Дзен, Молдова, Общество, Политика, Политические диверсии, Пропаганда, Россия, Румыния, Скандал, Спецоперация, Украина


Вероятность поглощения Румынией государства Молдова крайне высока, поскольку это разделённая на две антагонистические  части страна, культурное наследие которой ещё слабее, чем украинское.

Об этом в эфире интернет-канала украинского журналиста Александра Шелеста заявил киевский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вероятность поглощения Румынией государства Молдова крайне высока, поскольку это разделённая на две антагонистические  части...

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По всей видимости, Бортник уверовал, что Украина менее расколотая и уже сплошь бандеровская.

«Напомню, что румынское руководство обратилось к Украине с просьбой не признавать больше существование молдавского языка – очень интересная такая фишечка, что молдавский – это, на самом деле, румынский язык. Понятно, что это государство хоть имеет свои исторические интересные корни – в Валахии и в Бессарабии есть своя историческая традиция князей, гетьмАнов (одна из версий слова «гетьмАн», что оно попало в наш язык именно с этих краёв), но в то же время близость этой культуры к румынской создаёт для страны потенциально другие проблемы – не только с Востока, но и с Запада, для её будущего как суверенного государства», – рассуждал он.

«Я пытаюсь мягко высказываться, но, условно говоря, в сказке о том, что Польша поглотит Украину, в Украине никто не верит, и это маловероятно, потому что всё же украинская культура более глубокая, больше численность носителей, она политически более устоявшаяся. В отличие от молдавской политической культуры, которая до сих пор остаётся разделённой на условную прорумынскую часть и просоветскую часть. Эта культура, эта государственность может не устоять не только под восточным давлением, но и перед румынской экспансией», – считает Бортник.

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