Вероятность поглощения Румынией государства Молдова крайне высока, поскольку это разделённая на две антагонистические части страна, культурное наследие которой ещё слабее, чем украинское.

Об этом в эфире интернет-канала украинского журналиста Александра Шелеста заявил киевский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По всей видимости, Бортник уверовал, что Украина менее расколотая и уже сплошь бандеровская.

«Напомню, что румынское руководство обратилось к Украине с просьбой не признавать больше существование молдавского языка – очень интересная такая фишечка, что молдавский – это, на самом деле, румынский язык. Понятно, что это государство хоть имеет свои исторические интересные корни – в Валахии и в Бессарабии есть своя историческая традиция князей, гетьмАнов (одна из версий слова «гетьмАн», что оно попало в наш язык именно с этих краёв), но в то же время близость этой культуры к румынской создаёт для страны потенциально другие проблемы – не только с Востока, но и с Запада, для её будущего как суверенного государства», – рассуждал он.

«Я пытаюсь мягко высказываться, но, условно говоря, в сказке о том, что Польша поглотит Украину, в Украине никто не верит, и это маловероятно, потому что всё же украинская культура более глубокая, больше численность носителей, она политически более устоявшаяся. В отличие от молдавской политической культуры, которая до сих пор остаётся разделённой на условную прорумынскую часть и просоветскую часть. Эта культура, эта государственность может не устоять не только под восточным давлением, но и перед румынской экспансией», – считает Бортник.