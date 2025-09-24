Похищенный людоловами Зеленского болгарин выбрался на свободу

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Гражданин Болгарии Любомир Киров, которого насильно мобилизовали одесские ТЦК-шники, снова на свободе.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказала болгарская журналистка Ася Зуан.

Киров приехал на Украину в 2018-м году, чтобы ухаживать за своей бабушкой, живущей в Одессе. Сам он, помимо болгарского паспорта, имеет еще и украинский. 1 сентября этого года 28-летний Любомир вышел на улицу и не вернулся, вскоре его родители узнали, что он был схвачен ТЦК.

По данным Зуан, Любомир Киров был непригоден к службе из-за травмы и имел инвалидность, но это не помешало мобилизовать его. Тревогу забила общественность, болгары обратились в МИД страны с требованием добиться освобождения Кирова.