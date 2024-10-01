Европейцы не должны бояться ни РФ, ни Ирана, ни КНДР – можно смело бомбить Москву, и ничего за это не будет.

Об этом на заседании ПАСЕ заявил представитель украинской делегации, скандальный депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кого мы боимся? Мы тут обсуждаем, можно ли давать Украине возможность атаковать цели вглубь российской территории или нет. Кого мы боимся? России, где более 20 миллионов людей ср..т на улице, потому что у них нет туалетов в домах? И поэтому они их воровали из украинских домов! Северной Кореи? Они жалкие! Ирана, где все, что делает режим Аятоллы – это поднимает флаги и не в состоянии ответить на то, что происходит в их столице после убийства ключевого для их режима человека? И они ничего не могут с этим сделать», – вещал Гончаренко.

Он призвал европейцев бомбить Москву.

«Кого мы боимся? Они нападают в Солсбери – бомбите Москву. Они нападают в Берлине – бомбите Москву. Если бы мы это делали, они бы никогда не напали бы на Украине. Но они это сделали, просто потому что не увидели реакции. И если мы сделаем то, что должны, этот жалкий режим исчезнет, как и все остальные. Тогда русские воздвигнут памятники европейским освободителям от этого ужасного режима, как и иранский народ в Тегеране. Нам нужно быть жёсткими, сильными, реагировать на то, что происходит», – истерил порошенковский подстрекатель.