Политологи Киргизии и Казахстана дали высокую оценку миссии ОДКБ

14.01.2022  08:56 (Мск), Москва,
Олег Кравцов.  
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Вооруженные силы, Казахстан, ОДКБ, Политика, Россия, Средняя Азия


Завершающаяся миротворческая операция ОДКБ в Казахстане показала адекватность этого объединения едва ли не впервые за 30 лет.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил казахстанский политолог Эдуард Полетав, по словам которого, миссия помогла избавить ОДКБ от ярлыков, которые были навешаны на нее ранее — например, что это «инструмент российской оккупации».

Завершающаяся миротворческая операция ОДКБ в Казахстане показала адекватность этого объединения едва ли не впервые...

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«На самом деле эта организация фактически впервые за 30 лет своего существования показала свою адекватность. ОДКБ всегда воспринималась прежде всего как организация, которая в случае нападения боевиков с территории Афганистана сможет координировать силы государств-участников и организовать сопротивление. Так как прошедшие события были квалифицированы как терроризм, ОДКБ, согласно мандату, имела право на принятие таких решений», – сказал Полетаев «Коммерсанту».

По его словам, создан прецедент, и если что-то подобное повторится, разговора про оккупацию уже не будет.

В свою очередь работавший советником у нескольких премьер-министров Киргизии Кубатбек Рахимов убежден, что опыт прошедшей миссии следует «институциализировать».

«Необходимость изменения формата работы ОДКБ назрела, уставные документы требуют ревизии. Но в них нужно закрепить только то, что де-факто и так существует», – считает эксперт.

Он напоминает, что в Казахстане силы ОДКБ защищали стратегические объекты.

«Это и можно прописать в порядке действий организации в случае нестабильности в стране или приграничного конфликта. Так действует Франция во время конфликтов в зоне своих интересов в Африке. ОДКБ действительно не должна быть инструментом для сохранения власти автократа, чего многие опасаются. Но если будет выработан механизм, что в случае кризиса союзные силы берут под свой контроль инфраструктуру, это остудит многие горячие головы», – резюмировал Рахимов.

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