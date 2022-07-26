Политологи объяснили, почему Украина представляет угрозу для Белоруссии

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Новости Украины

Белорусский политолог Алексей Дзермант проанализировал высказывания украинских «экспертов» о Белоруссии и пришел к выводу, что все они настроены агрессивно и неадекватно.

Его возмутило, что президент Александр Лукашенко воспринимается украинцами как «однозначный враг, которого нужно помочь свергнуть», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Также в Киеве уверены, что Белоруссию нужно оторвать от России и сделать союзником киевского режима. При этом белорусов называют не братьями, а соседями, которых нужно раскачивать, в том числе, с помощью экстремистов, подготовленных на Украине.

«Киевский режим, украинский национализм и неонацизм представляют стратегическую угрозу для безопасности нашей страны, и именно поэтому мы должны поддерживать российскую СВО на Украине. Денацификация и демилитаризация, свержение киевского режима – усилят нашу безопасность. Общий вывод: с прозападным киевским режимом нам мирно не ужиться, нужно делать все, что в наших силах, чтобы освободить Украину или как можно больше ее областей», – написал Дзермант в своем ТГ-канале.

Он предлагает выслать из Минска украинского посла, нейтрализовать «прокиевскую активность».

С коллегой согласился другой белорусский политолог Александр Шпаковский. Он утверждает, что до 2020 года Киев соблюдал негласную договоренность не предоставлять территорию Украины для базирования белорусских экстремистов. Но после Беломайдана все изменилось.

«На настоящем этапе само существование государства Украина представляет собой угрозу национальной безопасности Беларуси. Украинская военщина и политические круги вынашивают агрессивные планы против нашей страны. Таким образом, свержение режима Зеленского, возвращение Украины в традиционную орбиту восточнославянской цивилизации – важнейший вопрос выживания белорусской государственной модели», – написал Шпаковский.