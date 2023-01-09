«Полнейший бардак»: на Украине повестки приносят даже погибшим на фронте

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Украинские военкоматы раздают повестки даже тем, кто не в состоянии воевать – например, тем, кого уже нет в живых.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил экс-депутат Верховной рады, боевик Игорь Лапин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Лапин подчеркнул, что сам стал фигурантом уголовного дела как уклонист, хотя уже находится на линии фронта.

«То, что они мне присылали повестку в то время, когда я воевал возле Бахмута, об этом даже говорить не хочу. Луцкий районный военкомат – это днище. На сегодняшний день они уже обратились в правоохранительные органы, чтобы те нашли Игоря Лапина и, внимание, дали указание задержать и доставить в военкомат как уклониста. Что мне сказать? Идиоты, что я еще могу сказать. Там у них бардак полнейший. Погибшим бойцам приносят повестки, их родственникам передают повестки для погибших бойцов, это не единичные случаи», – заявил Лапин.