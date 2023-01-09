«Полнейший бардак»: на Украине повестки приносят даже погибшим на фронте

Анатолий Лапин.  
09.01.2023 13:56
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1187
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Украина


Украинские военкоматы раздают повестки даже тем, кто не в состоянии воевать – например, тем, кого уже нет в живых.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил экс-депутат Верховной рады, боевик Игорь Лапин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские военкоматы раздают повестки даже тем, кто не в состоянии воевать – например, тем,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Лапин подчеркнул, что сам стал фигурантом уголовного дела как уклонист, хотя уже находится на линии фронта.

«То, что они мне присылали повестку в то время, когда я воевал возле Бахмута, об этом даже говорить не хочу. Луцкий районный военкомат – это днище. На сегодняшний день они уже обратились в правоохранительные органы, чтобы те нашли Игоря Лапина и, внимание, дали указание задержать и доставить в военкомат как уклониста.

Что мне сказать? Идиоты, что я еще могу сказать. Там у них бардак полнейший. Погибшим бойцам приносят повестки, их родственникам передают повестки для погибших бойцов, это не единичные случаи», – заявил Лапин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть