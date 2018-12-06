06.12.2018, Москва, Ольга Козаченко
 
Вооруженные силы, Политика, Россия, Сюжет дня
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Польша превращается в мишень для русских ракет

Наиболее вероятным пунктом дислокации военной базы, о которой идут консультации между Вашингтоном и Варшавой, является польский город Ожиш, находящийся недалеко от Калининграда.

Об этом пишут «Известия», ссылаясь на информированные источники в польских дипломатических кругах.

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По их словам, военное присутствие США в непосредственной близости от российской границы «должно обеспечить защиту от внешних угроз не только Польши, но и стран Балтии». Факт проведения переговоров подтвердили и в МИД Польши.

В свою очередь в Москве предупреждают Польшу о неизбежных последствиях, к которым приведет создание американской базы вблизи российской границы.

“Решение Польши — абсолютно безответственный шаг, который создает дополнительное напряжение в регионе. Действия польских властей политически мотивированы, опасны с военной точки зрения и необоснованны с экономической. Если объект действительно появится на территории Польши, он моментально будет запланирован в качестве цели для огневого поражения. Это правила войны”, – заявил изданию член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

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