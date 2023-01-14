Польский дипломат гордится тем, что его страна стала главным транзитером оружия на Украину

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Польша гордится тем, что превратилась в транзитный хаб по вооружению Украины и обещает продолжать свою поддержку.

Об этом на заседании Совбеза ООН заявил замминистра иностранных дел Польши Войцех Гервель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Гервеля, Польша сегодня стала главным шлюзом, через который осуществляются западные поставки на Украину.

«Хотелось бы заверить вас, что Польша и впредь будет выступать в качестве центра оказания помощи Украине до тех пор, пока это будет необходимо. Мы гордимся теми услугами, которые мы оказываем Украине, украинцам с первого дня российского вторжения. Помимо того, что мы предоставили кров миллионам украинских беженцев, Польша предоставляет и способствует доставке многоаспектной помощи, а также мы разместили несколько сот гумработников из десятка учреждений ООН и международных организаций. Мы являемся основным шлюзом поддержки, которая идет в Украину, и намереваемся продолжать эту роль до тех пор, пока это потребуется», – заявил Гервель.